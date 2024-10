Tragedia a Foggia | prima spara alla moglie e poi si uccide in un parcheggio di un supermercato

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ennesimafamiliare che questa volta ha avuto luogo a San Severo, in provincia di. Un uomo avrebbe fatto fuoco contro la, per poi rivolgere l’arma contro di sé ersi. Lain undi unCome ricostruito daToday, l’uomo avrebbe raggiunto lain unEurospin in via Salvemini e avrebbeto alcuni colpi di pistola contro di lei. Poco dopo sarebbe entrato in auto e avrebbe rivolto l’arma contro se stesso, facendo fuoco endosi. I fatti si sono svolti questa mattina, venerdì 18 ottobre, e sul posto dopo la segnalazione sono giunti sul posto i soccorritori dell’1-1-8, la polizia e i carabinieri. L’uomo è morto sul colpo, mentre la donna è ancora viva anche se in condizioni gravi ed è stata ricoverata in ospedale.