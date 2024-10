The Family 2, trame settimana dal 21 al 25 ottobre: la sconvolgente rivelazione di Serap (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cosa accadrà in The Family 2 (Aile) la prossima settimana? Le anticipazioni dal 21 al 25 ottobre della soap turca rivelano che assisteremo a un susseguirsi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Serap Koruzade, che racconterà di essere stata violentata da Yusuf quando era ancora una ragazzina. La confessione della ragazza sconvolgerà Aslan. Anticipazioni settimanali The Family: Devin e Aslan indagano sulla morte di Ergun Come è morto Ergun? Devin e Aslan non potranno fare a meno di porsi questa domanda, e anche nel corso dei prossimi episodi i due decideranno di indagare per arrivare alla verità. I loro sospetti si concentreranno su Hülya, e i due non potranno escludere affatto che la matriarca dei Soykan possa essere coinvolta nell’omicidio. Superguidatv.it - The Family 2, trame settimana dal 21 al 25 ottobre: la sconvolgente rivelazione di Serap Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cosa accadrà in The2 (Aile) la prossima? Le anticipazioni dal 21 al 25della soap turca rivelano che assisteremo a un susseguirsi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremoKoruzade, che racconterà di essere stata violentata da Yusuf quando era ancora una ragazzina. La confessione della ragazza sconvolgerà Aslan. Anticipazionili The: Devin e Aslan indagano sulla morte di Ergun Come è morto Ergun? Devin e Aslan non potranno fare a meno di porsi questa domanda, e anche nel corso dei prossimi episodi i due decideranno di indagare per arrivare alla verità. I loro sospetti si concentreranno su Hülya, e i due non potranno escludere affatto che la matriarca dei Soykan possa essere coinvolta nell’omicidio.

The Family 2 - trame settimana dal 14 al 18 ottobre : Ergun muore - Devin e Aslan indagano - . Nuovi colpi di scena ci attendono in The Family 2 (Aile) la prossima settimana. Non si tratterà però di fatalità: Ergun verrà ucciso, e Devin e Aslan cercheranno di scoprire la verità. Hulya chiederà alla psicologa di prenderla in cura e – nel corso delle sedute – le svelerà alcuni eventi dolorosi della sua vita. (Superguidatv.it)

Settimana europea della mobilità - Misano gioca d’anticipo : in programma la "Gialla family" - Misano Adriatico, premiato dal 2019 con il prestigioso riconoscimento della Bandiera Gialla di Comune Ciclabile dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), aderisce anche quest’anno alla Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre, con una serie di... (Riminitoday.it)

The Family 2 - le trame della settimana dal 9 al 13 settembre - The Family 2, ep. Alla vigilia del suo rilascio, Hülya architetta un piano diabolico per evitare che Leyla tornando in libertà possa riprendere i suoi figli e lasciare la villa come più volte minacciato, privando Hülya della cura dei nipoti. 7 Dalla prigione, Leyla implora Devin di prendersi cura dei suoi figli finchè lei non tornerà libera, dal momento che si dichiara innocente. (Davidemaggio.it)