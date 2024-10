Tenaris Dalmine, aumenta la quota di energia green (Di venerdì 18 ottobre 2024) SOSTENIBILITÀ. Siglato un contratto con Axpo Italia per la fornitura di 15 gigawattora «verdi» per sette anni. Della Briotta: passaggio importante verso la transizione. Ecodibergamo.it - Tenaris Dalmine, aumenta la quota di energia green Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) SOSTENIBILITÀ. Siglato un contratto con Axpo Italia per la fornitura di 15 gigawattora «verdi» per sette anni. Della Briotta: passaggio importante verso la transizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), un contratto. (Webmagazine24.it)

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - Sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa) che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di Axpo di 15 GWh all’anno di energia verde certificata TenarisDalmine, sede operativa italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno […]. (Sbircialanotizia.it)

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - (Adnkronos) – TenarisDalmine, sede operativa italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), un contratto della durata di 7 anni, che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di […]. (Periodicodaily.com)