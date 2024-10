Sorrento-Benevento, chiusa la prevendita: ecco quanti saranno i sanniti al “Viviani” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa alle 19 la prevendita per il settore ospiti dello stadio di Potenza dove domani pomeriggio (ore 15) il Benevento affronterà il Sorrento. saranno 291 i tifosi giallorossi presenti sugli spalti del “Viviani” per spingere la Strega verso la seconda vittoria in trasferta in questa stagione dopo il blitz contro il Team Altamura dello scorso 15 settembre. L'articolo Sorrento-Benevento, chiusa la prevendita: ecco quanti saranno i sanniti al “Viviani” proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Sorrento-Benevento, chiusa la prevendita: ecco quanti saranno i sanniti al “Viviani” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi èalle 19 laper il settore ospiti dello stadio di Potenza dove domani pomeriggio (ore 15) ilaffronterà il291 i tifosi giallorossi presenti sugli spalti del “” per spingere la Strega verso la seconda vittoria in trasferta in questa stagione dopo il blitz contro il Team Altamura dello scorso 15 settembre. L'articololaal “” proviene da Anteprima24.it.

Verso Sorrento-Benevento - le parole di Auteri : “Gara non decisiva ma importante per capire il nostro futuro” - La rosa che dispongo è importante, tutti stanno bene e nell’ottica della gara i cambi possono dare una marcia in più”. CONVOCATI – “Dopo un periodo dove qualcuno si è dovuto fermare le situazioni sono risolte. Sono dei drammi, tutta la mia solidarietà ai familiari”. SORRENTO – “E’ una squadra che ha qualità, ha fatto risultati importanti. (Anteprima24.it)

Sorrento-Benevento - i convocati di Auteri - Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 10^ giornata del campionato di Serie C Now, Sorrento-Benevento. it. Assenti solo gli infortunati Nardi e Pinato oltre ai giovani Ciurleo e Avolio. (Anteprima24.it)