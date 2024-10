Sinwar morto, il piano del Mossad che ha spezzato l?asse sciita: ora la guerra è a un bivio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per ultimo toccò a Yahya Sinwar. Una settimana fa, sulla lista dell?unità 8200 di Tsahal, quella responsabile della localizzazione «in tempo reale» degli obiettivi, Ilmattino.it - Sinwar morto, il piano del Mossad che ha spezzato l?asse sciita: ora la guerra è a un bivio Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per ultimo toccò a Yahya. Una settimana fa, sulla lista dell?unità 8200 di Tsahal, quella responsabile della localizzazione «in tempo reale» degli obiettivi,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinwar morto a Rafah - leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu : “Israele non ha finito” - (Adnkronos) – Israele non sapeva che Yahya Sinwar fosse lì. Il raid in cui è stato ucciso il leader di… L'articolo Sinwar morto a Rafah, leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu: “Israele non ha finito” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Com’è morto Sinwar - il leader di Hamas ucciso (per caso) dall’IDF a Gaza - Il corpo del 62enne leader di Hamas è stato identificato sulla base dell'esame dell'arcata dentale e poi del DNA. I soldati israeliani non sapevano che fosse lui quando hanno colpito quella palazzina a Rafah. (Fanpage.it)

Sinwar morto a Rafah - leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu : “Israele non ha finito” - “Raramente – ha affermato il presidente americano – si è assistito a una campagna militare di questo tipo, con i leader di Hamas che vivevano e si muovevano in centinaia di chilometri di tunnel, organizzati in più piani sotterranei, determinati a proteggersi senza curarsi dei civili che soffrivano in superficie”. (Ildenaro.it)