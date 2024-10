Thesocialpost.it - Salerno, ritrovata morta Silvia Nowak: il marito sotto interrogatorio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Macabra scoperta questa mattina a Castellabate, nel salernitano. Tra la fitta vegetazione di Ogliastro Marina è stato ritrovato il cadavere di, la 53enne tedesca scomparsa nei giorni scorsi. Il corpo senza vita giaceva in un terreno poco distante dalla casa in cui la donna viveva insieme al, anche lui tedesco. Un giallo che scuote la comunità, già preoccupata per la sparizione avvenuta solo pochi giorni fa.Leggi anche: Va a camminare nel bosco, scomparsa nel nulla: continuano le ricerche per Roberta Zanella La scomparsa die i sospetti degli inquirenti sulera uscita di casa martedì mattina presto, senza portare con sé nulla. Le telecamere del paese l’avevano ripresa mentre camminava verso il centro di Castellabate, ma poi di lei si erano perse le tracce.