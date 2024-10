Protestano i precari delle Poste, sit in a Udine (Di venerdì 18 ottobre 2024) A denunciare una situazione complicata, con buste paga da meno 800 euro al mese e lavoro senza garanzie, sono le organizzazioni sindacali Cgil e Uil, insieme ai precari di Poste Italiane. Insieme hanno deciso di protestare con un sit in a Udine il prossimo 31 ottobre. Sono 40 i lavoratori precari Udinetoday.it - Protestano i precari delle Poste, sit in a Udine Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A denunciare una situazione complicata, con buste paga da meno 800 euro al mese e lavoro senza garanzie, sono le organizzazioni sindacali Cgil e Uil, insieme aidiItaliane. Insieme hanno deciso di protestare con un sit in ail prossimo 31 ottobre. Sono 40 i lavoratori

