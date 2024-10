Gaeta.it - Polo verde: la battaglia italiana per un ambiente sano e una salute migliore

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Investire nelladella popolazione consiste anche nell’impegnarsi a migliorare l’in cui viviamo. Unpiù, infatti, è fondamentale per ridurre i fattori di rischio per lapubblica. Il Ministro dell’e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha recentemente ribadito l’importanza della decarbonizzazione e dell’agricoltura di qualità durante il convegno nazionale Ail, sottolineando il legame intrinseco tra un ecosistemae il benessere delle persone. L’importanza della prevenzione ambientale per laNel discorso di apertura del convegno “Curare è prendersi cura – Impattoe rischio sanitario, benessere e stili di vita“, Pichetto ha chiarito la connessione diretta tra lapubblica e l’circostante.