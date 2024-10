“Nel 700° anniversario della morte di Marco Polo, l’importanza degli scambi culturali nelle relazioni tra Italia e Cina”: convegno a Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma – Mercoledì 23 ottobre, alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Nel 700° anniversario della morte di Marco Polo, l’importanza degli scambi culturali nelle relazioni tra Italia e Cina”. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). Intervento del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Successivamente prendono la parola Vinicio Peluffo, Presidente dell’Associazione parlamentare “Amici della Cina”, Tiziana Lippiello, Rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Jia Guide, Ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia, Roberto Pella, Presidente dell’Associazione nazionale Comuni Italiani. Modera Maria Rosa Azzolina, Presidente dell’Istituto italo-cinese. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lopinionista.it - “Nel 700° anniversario della morte di Marco Polo, l’importanza degli scambi culturali nelle relazioni tra Italia e Cina”: convegno a Roma Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)– Mercoledì 23 ottobre, alle ore 10, presso la SalaRegina di Montecitorio si svolgerà il“Nel 700°ditra”. Indirizzo di saluto del PresidenteCamera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). Intervento del MinistroCultura, Alessandro Giuli. Successivamente prendono la parola Vinicio Peluffo, Presidente dell’Associazione parlamentare “Amici”, Tiziana Lippiello, Rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Jia Guide, AmbasciatoreRepubblica popolare cinese in, Roberto Pella, Presidente dell’Associazione nazionale Comunini. Modera Maria Rosa Azzolina, Presidente dell’Istituto italo-cinese. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

