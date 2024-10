Mosè in Egitto, un avvio biblico per la lirica. Pertusi: "Qui il mio debutto quarant’anni fa" (Di venerdì 18 ottobre 2024) di Stefano Marchetti I debutti non finiscono mai, anche per un grande della lirica come Michele Pertusi, eccellente interprete rossiniano e verdiano dalla carriera internazionale: "Ho cantato già altre volte il ‘Mosè in Egitto’ di Rossini ma sempre nel ruolo del Faraone, mai in quello del protagonista del titolo", sorride il celebre basso parmigiano che lo scorso anno è stato un immenso Filippo II nel ’Don Carlo’ di Verdi, prima al nostro Comunale, poi il mese successivo alla ‘prima’ della Scala. Varie volte Pertusi ha affrontato la versione francese del ’Mosè in Egitto’, "ma ora – dice – torno all’originale". Maestro, quali sono le differenze fra le due versioni? "Il ‘Moïse et Pharaon’ del 1827 è opera molto più lunga, rispetto al ‘Mosè in Egitto’. Ilrestodelcarlino.it - Mosè in Egitto, un avvio biblico per la lirica. Pertusi: "Qui il mio debutto quarant’anni fa" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) di Stefano Marchetti I debutti non finiscono mai, anche per un grande dellacome Michele, eccellente interprete rossiniano e verdiano dalla carriera internazionale: "Ho cantato già altre volte il ‘in’ di Rossini ma sempre nel ruolo del Faraone, mai in quello del protagonista del titolo", sorride il celebre basso parmigiano che lo scorso anno è stato un immenso Filippo II nel ’Don Carlo’ di Verdi, prima al nostro Comunale, poi il mese successivo alla ‘prima’ della Scala. Varie volteha affrontato la versione francese del ’in’, "ma ora – dice – torno all’originale". Maestro, quali sono le differenze fra le due versioni? "Il ‘Moïse et Pharaon’ del 1827 è opera molto più lunga, rispetto al ‘in’.

