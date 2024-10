Gaeta.it - Max Ionata e i Hammond Groovers: un viaggio nel jazz alla 25esima stagione del Latina Jazz Club

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlLuciano Marinelli continua a celebrare il suo anniversario con eventi musicali di alta qualità. Questo sabato 19 ottobre, la storica venue della città diospiterà Maxinsiemesua band, i, formato dal quartetto Four Groovin’One. Questo evento non solo rappresenta un’opportunità per gli appassionati didi assistere a un concerto di livello, ma segna anche un capitolo importante nella carriera di Max, uno dei sassofonisti tenori più apprezzati a livello internazionale. Maxe la sua carriera musicale Maxha costruito una carriera straordinaria nel panoramaistico mondiale. Nato a Roma,ha iniziato a suonare il sassofono da giovane ed è diventato rapidamente un punto di riferimento nelitaliano contemporaneo.