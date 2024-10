Manovra, Sbarra “Il governo convochi i sindacati” (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) -“Aspettiamo che il governo ci convochi per entrare nel merito e nei contenuti al di là delle anticipazioni che in parte condividiamo e apprezziamo. Dalle prime notizie pensiamo sia positivo che nella Manovra vengono accolte molte rivendicazioni e priorità che la Cisl ha avanzato da luglio”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in occasione della manifestazione dei lavoratori di Stellantis a Roma. xb1/sat/col Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Manovra, Sbarra “Il governo convochi i sindacati” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) -“Aspettiamo che ilciper entrare nel merito e nei contenuti al di là delle anticipazioni che in parte condividiamo e apprezziamo. Dalle prime notizie pensiamo sia positivo che nellavengono accolte molte rivendicazioni e priorità che la Cisl ha avanzato da luglio”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi, in occasione della manifestazione dei lavoratori di Stellantis a Roma. xb1/sat/col Unlimited News - Notizie dal mondo

“Sulla manovra faccia tosta del governo - i sacrifici li chiedono solo a operai e famiglie” : parla Gubitosa (M5S) - Più che coraggiosi, insomma, hanno parecchia faccia tosta”. È come una sorta di prestito, che verrà restituito alle banche nel 2027 a spese dei contribuenti, guarda caso quando questo governo avrà concluso il suo mandato. In compenso, però, visto che volevano tanto bloccare dei mezzi di trasporto, si sono concentrati sui treni, tra quelli fermati per far scendere i ministri e quelli immobili per ... (Lanotiziagiornale.it)

Conte affonda contro Meloni e il governo : “Questa manovra è solo un grande imbroglio” - . Il leader pentastellato ritiene che i dati presentati da Meloni non siano veritieri e che su di essi sia stata costruita una narrazione entusiastica che invece nasconde una situazione al collasso. ltre, l'"anticipazione di liquidità" chiesta alle banche si rivelerà un ulteriore peso nei confronti. (Ildifforme.it)

Scontro sulla Manovra - governo attaccato dalle opposizioni - La politica italiana, si accende il dibattito sulla Manovra. Servizio di Augusto Cantelmi The post Scontro sulla Manovra, governo attaccato dalle opposizioni first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)