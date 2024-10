Maltempo, allagamenti a Bologna: disagi in città, allarme smottamenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Maltempo di queste ore ha creato nuovi disagi, tra la serata del 17 e la mattina del 18 ottobre, lungo l’Appennino bolognese. Attorno alle 22 di giovedì sera il Silla ha raggiunto la soglia rossa, mentre il Reno a Vergato e l’Idice a Pizzocalvo hanno raggiunto la soglia arancione. Preoccupano i fiumi. Appennino in sofferenza, disagi anche a Bologna Anche la strada statale 64 Porrettana dalle 20 è stata chiusa dai carabinieri tra Vergato e Porretta a causa di importanti smottamenti. A Vergato grandi disagi sono stati segnalati alla caserma del locale distaccamento dei vigili del fuoco, molti allagamenti nella frazione Berzantina di Castel di Casio che è finita completamente sott’acqua. disagi anche in piazza a Porretta Terme ed a Granaglione, a Gaggio Montano, dove risultano diversi allagati. Colate di fango e acqua a Cereglio di Vergato. Thesocialpost.it - Maltempo, allagamenti a Bologna: disagi in città, allarme smottamenti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildi queste ore ha creato nuovi, tra la serata del 17 e la mattina del 18 ottobre, lungo l’Appennino bolognese. Attorno alle 22 di giovedì sera il Silla ha raggiunto la soglia rossa, mentre il Reno a Vergato e l’Idice a Pizzocalvo hanno raggiunto la soglia arancione. Preoccupano i fiumi. Appennino in sofferenza,anche aAnche la strada statale 64 Porrettana dalle 20 è stata chiusa dai carabinieri tra Vergato e Porretta a causa di importanti. A Vergato grandisono stati segnalati alla caserma del locale distaccamento dei vigili del fuoco, moltinella frazione Berzantina di Castel di Casio che è finita completamente sott’acqua.anche in piazza a Porretta Terme ed a Granaglione, a Gaggio Montano, dove risultano diversi allagati. Colate di fango e acqua a Cereglio di Vergato.

Maltempo in Emilia-Romagna : interventi e disagi nel bolognese - allerta rossa in arrivo - Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno colpito duramente l’Appennino bolognese, provocando significativi disagi e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione in Emilia-Romagna Sebbene l’Appennino bolognese sia stato l’epicentro delle complicazioni meteorologiche, le altre aree dell’Emilia-Romagna hanno registrato problemi sporadici. (Gaeta.it)

Maltempo a Pisa - strade allagate e disagi - I vigili del fuoco con più di 70 chiamate da gestire, la municipale, lamentano alcuni, con “una sola volante”. Servono sempre di più interventi seri e politiche mirate per eventi sempre più frequenti”. Ieri giornata di allerta arancione, estesa fino alle 7 di stamattina. Le zone e le vie allagate sono state varie: fra queste, via Garibaldi, via della Spina, via Vespucci, via Maiorca, zona di ... (Lanazione.it)

Maltempo : allagamenti e disagi a Vinci. Strade chiuse - Protezione civile all’opera - . Le piogge che si sono abbattute sul territorio comunale di Vinci nella notte fra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre 2024 hanno creato alcuni disagi in seguito agli allagamenti provocati. Il personale dell'ufficio tecnico e gli operai del Comune di Vinci sono intervenuti nella notte per monitorare la situazione L'articolo Maltempo: allagamenti e disagi a Vinci. (Firenzepost.it)