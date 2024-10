Liam Lawson torna in Formula 1 e riceve subito 60 posizioni di penalità: è “l’eredità” di Ricciardo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il pilota neozelandese, che ha preso il posto di Ricciardo, torna in Formula 1 nel Gp degli Stati Uniti e dovrà scontare subito 60 posizioni di penalità. Lawson partirà ultimo. Fanpage.it - Liam Lawson torna in Formula 1 e riceve subito 60 posizioni di penalità: è “l’eredità” di Ricciardo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il pilota neozelandese, che ha preso il posto diin1 nel Gp degli Stati Uniti e dovrà scontare60dipartirà ultimo.

