L’ex Nasove va alle Zebre Parma

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dai Diavoli. Da Regigo a. Rusiateè stato ingaggiato dalla squadra della città ducale che milita nel torneo internazionale United Rugby Championship e nella Epcr Chnge Cup. La 28enne terza linea di nazionalità fijana – che vanta 3 caps con la propria Nazionale e una convocazione con i Barbarians, in occasione dell’incontro del 25 ottobre 2020 a Twickenham con l’Inghilterra – non ha lasciato un segno positivo a Reggio nè in campo nè fuori. Arrivato dalla franchigia Fijan Drua in patria, avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti del Valorugby Reggio nella scorsa stagione. Ma una notte di folli intemperanze aveva di fatto spezzato l’entusiasmo. Nel dicembre 2023 infatti, ubriaco, aveva picchiato due carabinieri mandandoli all’ospedale. Per questo era finito in manette.