Le sfide globali dell'Europa: il futuro di una governance efficace secondo Francesco Saraceno

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La necessità di una cooperazione in ambito europeo si fa sempre più pressante in un contesto globale in rapida evoluzione., vice direttore dell’OFCE, centro di ricerca in economia di Sciences Po a Parigi, ha sollevato interrogativi cruciali riguardo aldell’Unione Europea durante il panel “Un’altra Europa è possibile? Laeuropea e il suo“, tenutosi a Treviso nell’ambito del festival StatisticAll. Con un’analisi approfondita delle attuali dinamiche economiche e sociali,ha messo in luce l’importanza di una strategia comune, esortando a riflettere su un’Europa capace di affrontare ledel nostro tempo. La necessità di una dimensione europeaha enfatizzato che, per rispondere in modoalle, gli Stati europei non possono agire in isolamento.