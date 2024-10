Ilfoglio.it - La dirigenza del Genoa ha sbagliato tanto ma pagherà Alberto Gilardino

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nonostante le smentite di rito, arrivate con una convinzione peraltro abbastanza inusuale in casi del genere (“È ignobile e inaccettabile chesia messo in discussione”, ha detto il presidenteZangrillo), il clima attorno adsembra essersi fatto improvvisamente irrespirabile. La situazione di classifica del, a voler essere generosi, non è delle migliori: cinque punti in sette giornate, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.