Kate Cassidy rompe il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: “Sono smarrita, continuerò ad amarti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con una storia pubblicata su Instagram, Kate Cassidy ha rotto il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: "Sono completamente smarrita. continuerò ad amarti per il resto della mia vita". ll cantante, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni precipitando dalla sua camera d'albergo in Argentina. Fanpage.it - Kate Cassidy rompe il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: “Sono smarrita, continuerò ad amarti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con una storia pubblicata su Instagram,ha rotto illadel: "completamenteadper il resto della mia vita". ll cantante, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni precipitando dalla sua camera d'albergo in Argentina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kate Cassidy rompe il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne : “Sono smarrita - continuerò ad amarti” - Continuerò ad amarti per il resto della mia vita". Continua a leggere . ll cantante, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni precipitando dalla sua camera d'albergo in Argentina. Con una storia pubblicata su Instagram, Kate Cassidy ha rotto il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: "Sono completamente smarrita. (Fanpage.it)

Kate Cassidy - la fidanzata di Liam rompe il silenzio - La ragazza però ha lasciato Buenos Aires pochi giorni prima della tragedia: “Erano insieme e i testimoni che li hanno visti hanno parlato di una coppia affiatata e hanno aggiunto che lei era molto premurosa e carina con lui. Niente degli ultimi giorni mi è sembrato reale. . Sono completamente smarrita adesso. (Biccy.it)

Chi è Kate Cassidy - fidanzata di Liam Payne - Il 14 ottobre, Kate ha rivelato sul suo TikTok di essere tornata a Miami, mentre Liam era rimasto a Buenos Aires. Cassidy è venuta con lui e, come ha rivelato prima, avevano programmato di restare per cinque giorni ma alla fine sono rimasti per due settimane. Chi è Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne? Ampio seguito sui social e influencer più che affermata, si suppone fosse legata al cantante ... (Metropolitanmagazine.it)