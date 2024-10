Movieplayer.it - Karate Kid: Legends, Jackie Chan e Ralph Macchio nel poster del nuovo film della saga

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si tratta delcapitolo cinematografico del franchise che vede insieme per la prima volta i due personaggi Sony Pictures ha appena diffuso in rete il primissimodiKid:capitolo cinematografico del franchise iniziato con il primo leggendario capitolo nel lontano 1984, esattamente 40 anni fa. La locandina ritrae i due personaggi principali, interpretati da, quest'ultimo storico protagonistatornando anche nella serie spin-off Cobra Kai, attualmente in programmazione su Netflix, più il giovane esordiente e "Kid" di questo episodio, ovvero Ben Wang. Questo primoufficiale, svelato in occasione del panel delal New York Comic Con, potrebbe essere l'antipasto dell'arrivo di un primo trailer