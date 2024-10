Inzaghi alle prese con la "conta" degli uomini : "Marin in dubbio. Jevsenak? Caviglia ko" (Di venerdì 18 ottobre 2024) di Michele Bufalino PISA La sosta per le nazionali non è stata la panacea di tutti i mali, ma è servita per recuperare il più possibile energie importanti, anche se qualche dubbio di formazione resterà fino all’ultimo. L’allenatore nerazzurro Filippo Inzaghi ha introdotto i temi della sfida di domani al Sud Tirol partendo proprio dal nuovo banco di prova: "Avevamo speso tante energie per mantenere un ritmo alto e la sosta è stata salutare – dichiara l’allenatore –. Abbiamo recuperato alcuni giocatori e lavorato bene". Il tecnico ha però aggiunto che non tutti i nazionali sono tornati al meglio, facendo riferimento a Marin, rientrato solo all’ultimo momento: "Ragioneremo sui disponibili, alcuni come Marin li ho visti solo ieri mattina e sarà in dubbio". Sport.quotidiano.net - Inzaghi alle prese con la "conta" degli uomini : "Marin in dubbio. Jevsenak? Caviglia ko" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) di Michele Bufalino PISA La sosta per le nazionali non è stata la panacea di tutti i mali, ma è servita per recuperare il più possibile energie importanti, anche se qualchedi formazione resterà fino all’ultimo. L’natore nerazzurro Filippoha introdotto i temi della sfida di domani al Sud Tirol partendo proprio dal nuovo banco di prova: "Avevamo speso tante energie per mantenere un ritmo alto e la sosta è stata salutare – dichiara l’natore –. Abbiamo recuperato alcuni giocatori e lavorato bene". Il tecnico ha però aggiunto che non tutti i nazionali sono tornati al meglio, facendo riferimento a, rientrato solo all’ultimo momento: "Ragioneremo sui disponibili, alcuni comeli ho visti solo ieri mattina e sarà in".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - tornano i titolari : Thu-La in attacco e Frattesi in mediana. E Inzaghi scioglie l’ultimo dubbio|Serie A - La probabile: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. com. com: La trasferta di Udine prima e la netta vittoria in Champions poi hanno riabilitato l’Inter, i nerazzurri arrivavano dalla sconfitta subita nel derby a da una serie di incertezze difensive che hanno messo in dubbio la mentalità della squadra, un po’ scarica dopo aver ... (Justcalcio.com)

Inter-Milan - per Inzaghi non solo Dimarco : il dubbio resta sulle fasce – CdS - Dumfries, d’altro canto, ha dimostrato di saper esprimere il meglio di sé proprio nei derby, rivelandosi spesso decisivo nelle sfide contro il Milan. ALTRO DUBBIO – L’Inter si avvicina al derby della Madonnina con pochi dubbi, ma importanti, legati principalmente alle fasce laterali. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... (Inter-news.it)

Manchester City-Inter (Champions League - 18-09-2024 ore 21 : 00) : formazioni - quote - pronostici. Nerazzurri senza Dimarco - dubbio in attacco per Inzaghi - I Citizens a Istanbul, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Settimana densa di ricordi più o meno recenti di finali di Champions League e non può essere altrimenti visto che da una parte va in scena il remake del 2005 e del 2007 tra Milan e Liverpool e dall’altra, più precisamente all’Etihad Stadium, quella del 2023 tra Manchester City e Inter. (Infobetting.com)