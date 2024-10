Ilgiorno.it - Infinito Matteo Guarnaccia. Psichedelia dai mille volti: "L’arte è luce e nutrimento"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) di Diego Vincenti MILANO Il padre dell’underground. Un instancabile agit-prop. L’anello di congiunzione frae società contemporanea. Ma anche uomo mite, generoso. Appassionato di culture orientali. Sempre ironico, a partire da sé stesso. In qualche modo erede aggiornato di quel movimento hippy che a inizio anni 70 cercò addirittura di far arrivare in parlamento. Ma in realtàfu prima di tutto un’artista della controcultura, profondamente immerso nella scena rock e antagonista, in grado di confrontarsi con qualsiasi linguaggio. "Per me, la creatività è un dovere biologico - raccontava qualche tempo fa - Sono un curioso e per decenni mi sono occupato di portare a termine le mie curiosità attraverso la pittura, i disegni, i collage, la scrittura e le azioni. Ho disegnato e scritto tutto quello che mi ha attraversato.