Iodonna.it - Il leggendario stilista ha scelto la città americana per presentare la collezione Primavera-Estate 2025. Tra grandi star e omaggi al cinema

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) New York state of mind. Dopo un frenetico Fashion Month, rimane ancora da ammirare qualche show in giro per il mondo. Appuntamenti speciali percollezioni altrettanto particolari, profondamente legate alla location scelta. È questo il caso della sfilata Giorgio Armani a New York, un evento attesissimo e spettacolare andato in scena nella serata del 17 ottobre.