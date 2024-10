Giubileo e Turismo, l’assessore Onorato: “Non possiamo impedire nuove case vacanze, colpa del Governo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervista all'assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma, Capitale, Alessandro Onorato: la nuova 'Mezza Maratona' che è in programma domenica, il bando destinato ai ragazzi per ricevere i voucher sportivi, i numeri del Turismo dell'anno del Giubileo, l'introduzione di un ingresso contingentato a Fontana di Trevi e la proliferazione degli affitti brevi. Fanpage.it - Giubileo e Turismo, l’assessore Onorato: “Non possiamo impedire nuove case vacanze, colpa del Governo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervista all'assessore allo Sport, ale ai Grandi Eventi di Roma, Capitale, Alessandro: la nuova 'Mezza Maratona' che è in programma domenica, il bando destinato ai ragazzi per ricevere i voucher sportivi, i numeri deldell'anno del, l'introduzione di un ingresso contingentato a Fontana di Trevi e la proliferazione degli affitti brevi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Novantamila spettatori per le 6 date di Gilmour". Onorato esulta per l'indotto sul turismo - La strategia dei grandi eventi è un grande vanto dell'assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato. Dal suo insediamento si susseguono dichiarazioni che sottolineano la capacità attrattiva di concerti, eventi sportivi e manifestazioni. E nel giorno in... (Romatoday.it)

Fontana di Trevi a pagamento - le aziende del turismo bocciano l'idea di Onorato - Prevedere un pagamento per la Fontana di Trevi sarebbe “solo un modo per fare cassa” e non un provvedimento per tutelare l’opera. Daniele Brocchi, direttore Assoturismo Confesercenti di Roma, è entrato a gamba tesa sull’idea lanciata dall’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato... (Romatoday.it)

Fontana di Trevi a pagamento - l’assessore al Turismo Onorato : “Biglietto per turisti a 2 euro” - Più posti di lavoro, più decoro, più turismo compatibile con la vita di cittadini e cittadine: è per questo, dichiara l'assessore Onorato, che la Fontana di Trevi diventerà a numero chiuso.Continua a leggere . (Fanpage.it)