Gaetano | Addio Napoli? Ci sono rimasto male ma ne rimarrò per sempre tifoso! Kvaratskhelia un fenomeno

L'ex centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, ora al Cagliari, è tornato a parlare dell'Addio al club partenopeo. In un'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gianluca Gaetano, ex centrocampista del Napoli attualmente in forza al Cagliari, ha condiviso i suoi pensieri sulla sua esperienza a Napoli e sul suo nuovo percorso in Sardegna. "Per gli azzurri provo un amore incondizionato. Resterò sempre un tifoso del Napoli", ha dichiarato Gaetano, sottolineando il suo supporto per la squadra partenopea. "Spero possa vincere un altro scudetto. La squadra è in forma e gioca alla grande, grazie anche al lavoro di Conte, che ha portato stabilità e qualità. De Laurentiis ha fatto un ottimo lavoro." Riflettendo sul suo trasferimento a Cagliari, Gaetano ha ammesso di aver provato un certo dispiacere.

