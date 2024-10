Nerdpool.it - Dune: Prophecy, il nuovo trailer della serie in arrivo il 18 novembre su Sky!

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In occasione del New York Comic-Con è stato rilasciato ilufficiale di, la nuovaHBO Original e Sky Exclusive che si inserisce nell’ampio universo di “” creato dall’acclamato autore Frank Herbert. Co-prodotta con Legendary Television, lain sei episodi sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 18. Ecco ilè ambientata 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides e segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit. Laè ispirata al romanzo “Sisterhood of”, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson.