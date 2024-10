Don Matteo 14, la notizia dopo la prima puntata: “Davvero pazzesco” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Cosa è successo durante la diretta”. Don Matteo 14, la scoperta dopo la prima puntata: “Davvero pazzesco”. Nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, la prima puntata della quattordicesima stagione di Don Matteo ha riscosso un successo straordinario, registrando un record di ascolti e share. La serie, che vede protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo, ha incollato davanti al televisore ben 6 milioni di spettatori, raggiungendo un impressionante 27,8% di share. Questo risultato non solo ha confermato la popolarità del format, ma ha anche superato le aspettative, rendendo Don Matteo uno dei programmi più seguiti della serata. >> “Ecco chi è nostro fratello”. Affari Tuoi: due gemelli in studio, un altro a casa. Finale da brividi La trama della prima puntata si è sviluppata attorno a un evento cruciale: le doppie nozze tra Anna e Marco e Nino ed Elisa. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Cosa è successo durante la diretta”. Don14, la scopertala: “”. Nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, ladella quattordicesima stagione di Donha riscosso un successo straordinario, registrando un record di ascolti e share. La serie, che vede protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo, ha incollato davanti al televisore ben 6 milioni di spettatori, raggiungendo un impressionante 27,8% di share. Questo risultato non solo ha confermato la popolarità del format, ma ha anche superato le aspettative, rendendo Donuno dei programmi più seguiti della serata. >> “Ecco chi è nostro fratello”. Affari Tuoi: due gemelli in studio, un altro a casa. Finale da brividi La trama dellasi è sviluppata attorno a un evento cruciale: le doppie nozze tra Anna e Marco e Nino ed Elisa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stefano De Martino - quanto vale davvero la vincita ad Affari Tuoi prima di Don Matteo - Lo sanno i vertici di Rai1, lo sa Stefano De Martino che si mostra sempre più compreso nel suo ruolo di conduttore e lo sanno pure i telespettatori di Don Matteo 14, che dal 17 ottobre stanno assistendo ai nuovi episodi della loro serie preferita. Quanto vale la vincita di Affari Tuoi prima di Don Matteo 14 Non ci sono cifre che quantifichino il valore della vincita da 200000 euro ad Affari Tuoi ... (Dilei.it)

Don Matteo 14 : le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata - C’è aria di festa a Spoleto. Non ci sono più rapporti tra i due da anni; quindi, sarà necessario ricostruire gli ultimi anni di vita di Giulia. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata? Ecco tutte le informazioni. Raoul Bova è don Massimo; Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini; Nathalie Guetta è Natalina; Francesco Scali è Pippo; Pamela Villoresi è Elisa; Pietro Ghisoni è Pietro ... (Tpi.it)

Don Matteo 14 streaming e diretta tv : dove vedere la prima puntata della serie - 30 va in onda Don Matteo 14, la prima puntata della nuova stagione della serie con protagonista Raoul Bova. Ma dove vedere Don Matteo 14 in diretta tv e in streaming? In tv Appuntamento questa sera, 17 ottobre 2024, alle ore 21. Giulia è, in realtà, la sorellastra di Don Massimo, nata da una relazione extraconiugale del padre. (Tpi.it)