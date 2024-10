Danni neurologici da vaccino combinato Covid-influenza: sospesa sperimentazione Novavax (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un partecipante allo studio di fase intermedia del vaccino combinato ha riportato sintomi di neuropatia motoria, o Danni alle cellule nervose che controllano i muscoli o il movimento. Imolaoggi.it - Danni neurologici da vaccino combinato Covid-influenza: sospesa sperimentazione Novavax Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un partecipante allo studio di fase intermedia delha riportato sintomi di neuropatia motoria, oalle cellule nervose che controllano i muscoli o il movimento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vaccino Covid - primo risarcimento danni in Svizzera per effetti avversi ad una donna : "12.500 franchi per torto morale e indennizzo di 1.360 franchi" - 360 franchi. Primo risarcimento danni per effetti avversi da vaccino Covid in Svizzera. Una donna rimasta lesionata dopo il siero riceverà un risarcimento per torto morale di 12. Il risarcimento per torto morale, stando alla portavoce, è una sorta di compensazione per . 500 franchi e un indennizzo di 1. (Ilgiornaleditalia.it)

Svizzera - risarcimento per danni da vaccino Covid - L’autorità svizzera Swissmedic ha riportato 17’000 casi sospetti di reazioni avverse alle inoculazioni, di cui quasi il 39% è stato classificato come grave. (Imolaoggi.it)

Tumori - scoperta proteina che ripara i danni al DNA : speranze per rivoluzionario vaccino anti cancro - Studiando un batterio i ricercatori hanno scoperto una proteina straordinaria chiamata DdrC in grado di riparare i danni al DNA in modo unico e sorprendente. Secondo gli studiosi potrebbe essere alla base di un potenziale e rivoluzionario vaccino anti cancro. Continua a leggere . La proteina può essere trasferita in altri organismi e proteggerli. (Fanpage.it)