Lanazione.it - CRT, nuovi servizi per i disturbi nell’età evolutiva

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – CRT,per iUna risposta alle famiglie sul territorio in risposta alle domande di associazioni, Comuni e Conferenza dei sindaci Si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione, a San Giovanni, degli ambulatori della CRT dedicati all’età. Saranno attivi dal 1 gennaio del prossimo anno al numero 33 di via Giugno. Nel frattempo si stanno intensificando gli incontri con i rappresentanti della Conferenza dei Sindaci, con i Responsabili UFSMIA e del Distretto Valdarno per rafforzare le risposte riabilitative erogabili dalla Clinica. In questo contesto, si è svolto ieri un convegno sugli strumenti operativi nei confronti dell'autismo con esperti dell'Università La Sapienza di Roma che proseguiranno nei prossimi mesi.