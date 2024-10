Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia: Inaugurazione e prospettive future a Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’evento di apertura del VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia, intitolato “Dove la cittadinanza conta”, si è svolto ieri presso il Teatro Rossini a Roma. Moderata dal giornalista Andrea Fragasso, la conferenza stampa ha visto la partecipazione di importanti dirigenti del movimento, i quali hanno fornito una panoramica dettagliata delle attività svolte nell’ultimo anno e delle future iniziative. Meritocrazia Italia si pone l’obiettivo di ascoltare le esigenze dei cittadini per promuovere una società più giusta e inclusiva, affrontando temi cruciali come la ricerca scientifica, la giustizia sociale e l’ambiente. Gaeta.it - Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia: Inaugurazione e prospettive future a Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’evento di apertura del VIdi, intitolato “Dove la cittadinanza conta”, si è svolto ieri presso il Teatro Rossini a. Moderata dal giornalista Andrea Fragasso, la conferenza stampa ha visto la partecipazione di importanti dirigenti del movimento, i quali hanno fornito una panoramica dettagliata delle attività svolte nell’ultimo anno e delleiniziative.si pone l’obiettivo di ascoltare le esigenze dei cittadini per promuovere una società più giusta e inclusiva, affrontando temi cruciali come la ricerca scientifica, la giustizia sociale e l’ambiente.

