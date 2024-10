Chiude il casello di Anagni per due notti: ecco quando (Di venerdì 18 ottobre 2024) casello di Anagni chiuso per due notti. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia: Il casello di Anagni in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24 al giorno 25 ottobre verso Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Napoli: Ferentino.L'uscita di Anagni Frosinonetoday.it - Chiude il casello di Anagni per due notti: ecco quando Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dichiuso per due. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia: Ildiin entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24 al giorno 25 ottobre verso Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Napoli: Ferentino.L'uscita di

Chiude il casello di Anagni : ecco quando - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, autostradeper... (Frosinonetoday.it)