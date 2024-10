Ilfoglio.it - Chi guiderà Hamas dopo l'eliminazione di Yahya Sinwar. Tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Secondo la tv saudita al Sharq è attesa a Doha, in Qatar, una riunione della leadership diall’estero, per scegliere il successore di, ma il gruppo potrebbe anche optare per un “consiglio direttivo”, ovvero una guida collegiale. A confermare la morte diè stato Khalil al Hayya, leader dia Gaza ma che vive in Qatar. Il suo nome circola per la successione così come quelli di Mohammad, fratello di, e di Khaled Meshal. Khalil al Hayya Nato a Gaza nel 1960, è il leader del gruppo a Gaza, ma vive in Qatar. Ad agosto è stato scelto come numero due dell’ufficio politico di. I media israeliani ricordano come mantenga stretti legami con l’Iran e come abbia lasciato la Striscia di Gaza prima dell’attacco del 7 ottobre 2023 diin Israele.