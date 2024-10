“Che botta, se ne deve andare”. La concorrente fuori dal Grande Fratello, non era previsto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Manca davvero poco alla nuova e attesissima puntata del Grande Fratello, il celebre reality show in onda su Canale5, condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo come opinioniste ci saranno Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli si occuperà del collegamento con il mondo social, mantenendo costante il contatto con i fan del programma. Nonostante in questa puntata non sia prevista alcuna eliminazione, il pubblico avrà comunque un ruolo chiave, poiché dovrà decretare i due concorrenti preferiti, che diventeranno anche immuni dalle prossime nomination. La votazione, che coinvolge gli spettatori di Mediaset, ha acceso l’interesse su chi tra Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Yulia Naomi Bruschi riuscirà a conquistare maggiori consensi. L’attesa è alta, e tutti si chiedono chi sarà il più amato tra i gieffini in gara. Tuttivip.it - “Che botta, se ne deve andare”. La concorrente fuori dal Grande Fratello, non era previsto Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Manca davvero poco alla nuova e attesissima puntata del, il celebre reality show in onda su Canale5, condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo come opinioniste ci saranno Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli si occuperà del collegamento con il mondo social, mantenendo costante il contatto con i fan del programma. Nonostante in questa puntata non sia prevista alcuna eliminazione, il pubblico avrà comunque un ruolo chiave, poiché dovrà decretare i due concorrenti preferiti, che diventeranno anche immuni dalle prossime nomination. La votazione, che coinvolge gli spettatori di Mediaset, ha acceso l’interesse su chi tra Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Yulia Naomi Bruschi riuscirà a conquistare maggiori consensi. L’attesa è alta, e tutti si chiedono chi sarà il più amato tra i gieffini in gara.

Grande Fratello - Jessica Morlacchi vuole abbandonare : “Persone false - rischio di diventare matta” - (Adnkronos) – Al Grande Fratello i primi nodi vengono al pettine. Persone troppo distanti da me, in un mondo tutto loro. Io voglio andare via”, ha concluso Jessica Morlacchi. Le dinamiche all’interno della Casa sono diventate incontrollabili per la concorrente Jessica Morlacchi. Non pensavo ci fossero persone così strane”, continua la concorrente. (Dailyshowmagazine.com)

Grande Fratello - Beatrice Luzzi replica pubblicamente alla forte insinuazione di Alfonso Signorini : le dichiarazioni - Il conduttore, in buona fede o forse no, ha affermato senza peli sulla lingua: “Tu sei un’esperta di piumoni”. La Luzzi, tuttavia, proprio non si è fatta scivolare la battuta e ha replicato su Instagram con un sonoro: “La cultura non necessariamente rende signori”. Grande Fratello 25, quanto guadagnano i concorrenti: cachet e ... (Anticipazionitv.it)

