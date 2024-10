Calhanoglu ammette contatti con gli ‘ultras’ dell’Inter e rischia la sanzione (Di venerdì 18 ottobre 2024) 2024-10-18 13:09:26 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter ammesso alle autorità italiane che indagano sul “caso Ultras” che ha mantenuto contatti diretti con i leader della tifoseria radicale della sua squadra, che potrebbe portare ad una sanzione sportiva in quanto è un atto punibile dal Codice dello Sport. Il centrocampista turco si è recato questo mercoledì alla Questura di Milano (nord). dichiarare non indagatoaltrettanto informato dei fatti, come lo hanno fatto nei giorni scorsi Simone Inzaghi, il suo allenatore, e Davide Calabria, il capitano del Milan, che hanno avuto contatti anche con i capi “ultra” dei tifosi della loro squadra. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) 2024-10-18 13:09:26 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Hakan, centrocampista turcoammesso alle autorità italiane che indagano sul “caso Ultras” che ha mantenutodiretti con i leader della tifoseria radicale della sua squadra, che potrebbe portare ad unasportiva in quanto è un atto punibile dal Codice dello Sport. Il centrocampista turco si è recato questo mercoledì alla Questura di Milano (nord). dichiarare non indagatoaltrettanto informato dei fatti, come lo hanno fatto nei giorni scorsi Simone Inzaghi, il suo allenatore, e Davide Calabria, il capitano del Milan, che hanno avutoanche con i capi “ultra” dei tifosi della loro squadra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calhanoglu ammette contatti con gli ultras dell’Inter - cosa rischia? Facciamo chiarezza - Ma la Giustizia Sportiva potrebbe interpretare i rapporti tra Calhanoglu e gli ultras non come una violazione di questa norma. Il giocatore ha precisato che i suoi rapporti con questi individui erano limitati alla “conoscenza” e non prevedevano coinvolgimenti più stretti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... (Inter-news.it)

Hakan Calhanoglu : il calciatore dell’Inter e i suoi incontri con i capi della Curva Nord - Questo evento ha sollevato ulteriori interrogativi sulla cultura del tifo e sugli effetti che le dinamiche interne alle tifoserie possono avere sui calciatori e sull’immagine del calcio in generale. Calha uno di noi”, ha spinto il giocatore a ricambiare l’affetto ricevuto donando alcune delle sue maglie a Ferdico e Bellocco, destinate ai bambini ricoverati in ospedale. (Gaeta.it)

Calhanoglu da gestire - il piano dell’Inter per le prossime 3 gare – CdS - Al suo posto, ci sarà l’albanese Krjstian Asllani. Già domani sarà in campo contro Montenegro, mentre lunedì volerà in Islanda per affrontare la nazionale nordica. Tre impegni non banali, fondamentali sia in ottica Champions League che campionato. Calhanoglu-Inter, dosare per bene in vista del tour de force DOSARE – Qui, l’Inter sta già pianificando una programmazione ad hoc per gestire al ... (Inter-news.it)