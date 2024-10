Auge della cooperazione tra Italia ed Egitto: inaugurazione della Scuola Italiana di Ospitalità a Hurghada (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dinamico settore del turismo è al centro dell’iniziativa che coinvolge Italia ed Egitto, con l’apertura della Scuola Italiana di Ospitalità “Campus Enrico Mattei”. Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, parteciperà ufficialmente all’inaugurazione di questo progetto stimato per giovedì 24 ottobre a Hurghada. L’importante evento segna un passo avanti nel rafforzamento delle relazioni tra l’Italia e i Paesi africani, in linea con le strategie governative attuate nel contesto del Piano Mattei per l’Africa. Obiettivi della Scuola Italiana di Ospitalità La Scuola Italiana di Ospitalità “Campus Enrico Mattei” è il risultato di un’iniziativa ambiziosa che punta a formare professionisti del settore turistico, incontri e congressi. Gaeta.it - Auge della cooperazione tra Italia ed Egitto: inaugurazione della Scuola Italiana di Ospitalità a Hurghada Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dinamico settore del turismo è al centro dell’iniziativa che coinvolgeed, con l’aperturana di“Campus Enrico Mattei”. Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, parteciperà ufficialmente all’di questo progetto stimato per giovedì 24 ottobre a. L’importante evento segna un passo avanti nel rafforzamento delle relazioni tra l’e i Paesi africani, in linea con le strategie governative attuate nel contesto del Piano Mattei per l’Africa. Obiettivina diLana di“Campus Enrico Mattei” è il risultato di un’iniziativa ambiziosa che punta a formare professionisti del settore turistico, incontri e congressi.

