Gaeta.it - Amichevoli per la Nazionale di Calcio Femminile: il ritorno in campo tra Malta e Spagna

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladidell’Italia è pronta a tornare inper duedi preparazione nelle prossime settimane. Dopo aver conquistato la qualificazione a Euro 2025, la squadra affronteràin match che si svolgeranno in date cruciali per la preparazione alle competizioni europee del 2025. I dettagli di questi incontri sono già stati resi noti, offrendo spunti interessanti sul futuro dellaguidata da Andrea Soncin. il doppio confronto in arrivo LaItaliana giocherà la prima amichevole contro, fissata per venerdì 25 ottobre alle 18.15 presso lo stadio ‘Tre Fontane‘ di Roma, seguita da un secondo confronto il martedì successivo, 29 ottobre, contro la, programmato per lo stesso orario al ‘Romeo Menti‘ di Vicenza.