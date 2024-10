Secoloditalia.it - Alla Festa del Cinema di Roma l’omaggio a autori, film e musiche del genere thriller/horror: un’eccellenza italiana

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)e musica: da sempre un binomio inscindibile, con tanti grandiche nei decenni hanno dato lustronostra arte compositiva, in grado di fondersi con le immagini e di amplificarne le emozioni nello spettatore. Questo è ancor più vero se consideriamo il. Unche conta milioni di appassionati e in cui la colonna sonora gioca un ruolo fondamentale per creare suspense, tanto da diventare, in alcuni casi, una vera coprotagonista della pellicola. Per questo, nell’ambito delladeldi, Siae e Bixio Academy organizzano “Bloody notes“, un incontro per celebrare questa eccellenzapresenza di alcuni tra i più importantidi colonne sonore, conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.delladeldial filoneIl 23 ottobre dalle 18.