Zelensky esclude cessioni territoriali per porre fine a guerra

Ucraina-Russia, Zelensky porta il 'Piano per la vittoria' al Consiglio Ue - Mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina entro il 2025. E' questo l'obiettivo del 'Piano per la vittoria' che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presenterĂ oggi, 17 ottobre, al Consiglio ... (adnkronos.com)

Guerra Ucraina Russia, Cremlino respinge piano pace Zelensky: "Kiev si svegli" - Il Cremlino respinge il "piano di vittoria" presentato dal presidente Volodymyr Zelensky e invita l'Ucraina a "svegliarsi". "L'unico piano di pace possibile è che il regime di Kiev comprenda che la ... (tg24.sky.it)

Meloni esclusa da Biden dal “quartetto” di Berlino per il vertice sull’Ucraina. “Sarò in Libano, è la priorità ” - Per la seconda volta il presidente Usa non la invita al vertice sull’Ucraina con Scholz, Macron e Starmer che si terrà domani in Germania ... (repubblica.it)