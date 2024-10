Wta Ningbo 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il programma della quinta giornata del Wta 500 di Ningbo, in Cina. Si aprono i quarti di finale con la sfida tra la testa di serie numero 5 Kasatkina e la kazaka Putinseva. C’è Mirra Andreeva contro Krejcikova e la compagna di Jannik Sinner Anna Kalinskaya. Il big match di giornata però è quello tra la numero 6 del tabellone Haddad Maia e la numero 8 del seeding Paula Badosa. IL programma CENTER COURT ore 04.00 (5) Kasatkina vs Putinseva a seguire M.Andreeva vs (4) Krejcikova a seguire (6) Haddad Maia vs (8) Badosa a seguire (7) Kalinskaya vs TBD Wta Ningbo 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildella quinta giornata del Wta 500 di, in Cina. Si aprono i quarti di finale con la sfida tra la testa di serie numero 5 Kasatkina e la kazaka Putinseva. C’è Mirra Andreeva contro Krejcikova e la compagna di Jannik Sinner Anna Kalinskaya. Il big match di giornata però è quello tra la numero 6 del tabellone Haddad Maia e la numero 8 del seeding Paula Badosa. ILCENTER COURT ore 04.00 (5) Kasatkina vs Putinseva a seguire M.Andreeva vs (4) Krejcikova a seguire (6) Haddad Maia vs (8) Badosa a seguire (7) Kalinskaya vs TBD Wtadi18SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wta Ningbo 2024 : programma - orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre - . 00 – (6) Haddad Maia vs Boulter a seguire – (LL) Ma vs (4) Krejcikova a seguire – (7) Kalinskaya vs Yuan a seguire – Muchova vs (LL) Cristian The post Wta Ningbo 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre appeared first on SportFace. CENTER COURT Dalle 8. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo con gli orari italiani. (Sportface.it)

Wta Ningbo 2024 : programma - orari e ordine di gioco martedì 15 ottobre - Tra gli altri match, Kalinskaya affronterà Potapova. CENTER COURT Dalle 8. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo con gli orari italiani. Prosegue il programma del primo turno, con anche Sara Errani in campo, impegnata contro la britannica Boulter. Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 500 di Ningbo 2024 per la giornata di martedì 15 ... (Sportface.it)

Wta Ningbo 2024 : programma - orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre - Al via il tabellone principale del torneo con le prime cinque gare di singolare: in campo le teste di serie Daria Kasatkina, numero 5, e Paula Badosa, numero 8 del seeding. . 00 – Dolehide vs Putintseva a seguire – M. Andreeva vs (Q) Lepchenko The post Wta Ningbo 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre appeared first on SportFace. (Sportface.it)