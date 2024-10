Troppi sversamenti, task force per aumentare i controlli (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stata ufficializzata nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, la creazione di una task force comunale a Cervino finalizzata alla prevenzione e alla repressione dello sversamento illecito dei rifiuti. Registrate le segnalazioni e riscontrata la reiterazione del fenomeno, si è dato avvio Casertanews.it - Troppi sversamenti, task force per aumentare i controlli Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stata ufficializzata nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, la creazione di unacomunale a Cervino finalizzata alla prevenzione e alla repressione dello sversamento illecito dei rifiuti. Registrate le segnalazioni e riscontrata la reiterazione del fenomeno, si è dato avvio

G7 Salute Ancona - task force sulle strade : oggi centro sigillato - cu. In mezzo a queste doverose misure di sicurezza c’è la vita delle persone, seppur per appena tre giorni sconvolta da un evento che viaggia a un’altezza diversa rispetto alla normale dimensione. La città non è stata blindata, ma un paio di aree hanno risentito e stanno risentendo le conseguenze delle limitazioni di movimento, dettate dalla necessità di assicurare il massimo livello di ... (Ilrestodelcarlino.it)

46 donne morte e senza un nome. “Identify me” - la nuova task force per identificarle - Grazie alla campagna, la sua famiglia ha finalmente ottenuto risposte cercate troppo a lungo. L’appello ha generato circa 1. 800 segnalazioni, dimostrando l’importanza del coinvolgimento pubblico nella risoluzione di casi irrisolti. Ora la campagna è stata ampliata per includere nuovi casi, e la inchieste si allargheranno a sei Paesi europei: Francia, Italia e Spagna si sono infatti unite a ... (Thesocialpost.it)

Task force dei vigili a Sarno - controllate 40 persone e 30 veicoli - La Polizia Municipale di Sarno ha avviato una serie di controlli contro le violazioni del Codice della Strada. Da tempo il comando dei vigili, anche grazie al potenziamento del personale, ha intensificato le attività dal centro alle periferie con azioni di prevenzione. La task force La... (Salernotoday.it)