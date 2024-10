Teatro Panettone: in scena Pink, Dieci giorni con Nellie Bly (Di giovedì 17 ottobre 2024) ANCONA - Per la Rassegna Made in Marche, nell'ambito della stagione teatrale 2024/2025 al Teatro Panettone, sabato prossimo 19 ottobre alle ore 21:00 in scena Elena Fioretti con lo spettacolo Pink, Dieci giorni con Nellie Bly. Drammaturgia di Elena De Carolis ed Elena Fioretti, regia Elena De Anconatoday.it - Teatro Panettone: in scena Pink, Dieci giorni con Nellie Bly Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ANCONA - Per la Rassegna Made in Marche, nell'ambito della stagione teatrale 2024/2025 al, sabato prossimo 19 ottobre alle ore 21:00 inElena Fioretti con lo spettacoloconBly. Drammaturgia di Elena De Carolis ed Elena Fioretti, regia Elena De

Teatro Panettone - via alla stagione : "In scena con noi non i soliti nomi" - Noi non portiamo i soliti nomi, ma novità, titoli e artisti diversissimi tra loro, oltre a giovani compagnie provenienti da tutta Italia. Direi al pubblico di scommettere su di noi, anche perché si può vincere molto spendendo poco. La nostra è una proposta unica. Raimondo Montesi . La Compagnia Nuovo Melograno il 9 novembre presenterà ‘Scherzi alla Rossini’, con musicisti che suoneranno dal vivo. (Ilrestodelcarlino.it)