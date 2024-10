Calciomercato.it - Svolta societaria ad un passo: gli americani comprano il club

Calciomercato.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una nuova cessioneall’orizzonte: arriva un’altra proprietà americana in Italia Il calcio italiano apre le porte alle proprietà estere: un altro fondo statunitense pronto a investire. Pallone Lega Pro (LaPresse) – Calciomercato.itIl calcio italiano resta in una fase di continua evoluzione, anche tramite cessioni societarie e fondi o comunque proprietà estere. Basti pensare che solo tra Serie A e Serie B ci sono ben diciotto squadre di proprietà, al cento per cento o in parte, di soggetti e/o fondi stranieri. Inter, Milan, Atalanta, Roma e Bologna sono solo alcuni casi: ci sono anche Genoa, Parma, Como, Fiorentina e Venezia, senza dimenticare le ‘cadette’ Palermo, Spezia, Pisa e Cesena, ma anche in Lega Pro non mancano proprietà straniere, ovvero quelle di Padova, Spal e Triestina.