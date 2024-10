“Sì, ho incontrato i capi ultras: l’Inter mi aveva detto di non farlo. Mai uscito a cena”: Hakan Calhanoglu sentito in Procura. Cosa rischia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Hakan Calhanoglu è stato sentito dagli investigatori nell’inchiesta sui capi ultras dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro ha risposto alle domande degli agenti della Squadra Mobile: convocato come testimone, il calciatore turco – come riferito da ANSA – ha raccontato che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza del club di evitare di avere qualsiasi contatto con gli ultras, avrebbe avuto, invece, qualche incontro con i capi della curva Nord nerazzurra. Incontri che Calhanoglu ha giustificato con la sua volontà di ricambiare gli attestati di solidarietà ricevuti quando dopo il terremoto del 2023 nel suo Paese, la Turchia, era apparso sugli spalti uno striscione con scritto “vicini a Siria e Turchia. Calha uno di noi”. Ilfattoquotidiano.it - “Sì, ho incontrato i capi ultras: l’Inter mi aveva detto di non farlo. Mai uscito a cena”: Hakan Calhanoglu sentito in Procura. Cosa rischia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è statodagli investigatori nell’inchiesta suidel. Il centrocampista nerazzurro ha risposto alle domande degli agenti della Squadra Mobile: convocato come testimone, il calciatore turco – come riferito da ANSA – ha raccontato che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza del club di evitare di avere qualsiasi contatto con gli, avrebbe avuto, invece, qualche incontro con idella curva Nord nerazzurra. Incontri cheha giustificato con la sua volontà di ricambiare gli attestati di solidarietà ricevuti quando dopo il terremoto del 2023 nel suo Paese, la Turchia, era apparso sugli spalti uno striscione con scritto “vicini a Siria e Turchia. Calha uno di noi”.

