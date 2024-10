Serie A: le probabili formazioni dell'8ª giornata di campionato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Archiviata la seconda sosta stagionale per le nazionali, sabato riparte la Serie A con due anticipi dell`ottava giornata di campionato alle Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Archiviata la seconda sosta stagionale per le nazionali, sabato riparte laA con due anticipi`ottavadialle

Roma-Inter - Massa l’arbitro per l’8ª giornata di Serie A : le designazioni - 00 FABBRI DEL GIOVANE – CAPALDO IV: CREZZINI VAR: SERRA AVAR: DI BELLO GENOA – BOLOGNA Sabato 19/10 h. 20. 00 DOVERI IMPERIALE – BERTI IV: ARENA VAR: PAIRETTO AVAR: MARINI MILAN – UDINESE Sabato 19/10 h. 15. 18. Roma-Inter si giocherà domenica 20 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. (Inter-news.it)

Serie D : ieri il recupero della 6ª giornata. Gli ex fanno volare il Lentigione a casa del San Marino - : Cassani. Al 36’ Lombardi, altro ex di turno, spizza di testa sul primo palo da calcio d’angolo, ma nessuno dei suoi corregge in porta. All’89’ ancora un angolo per il Lenz, con Lombardi che supera di testa l’esperto portiere Branduani arrivato in settimana e realizza il secondo gol di un ex di giornata. (Sport.quotidiano.net)