Sanità, Schillaci: "In manovra 'ci sono abbastanza risorse', oggi a Napoli per incontrare medici" (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nella manovra ci sono risorse sufficienti per le esigenze del ministero della salute. Ai margini della conferenza Comolake, il titolare del dicastero Orazio Schillaci risponde con un "sì" a una domanda della stampa sui fondi previsti per la finanziaria. Nella giornata di mercoledì il ministro aveva espresso la speranza di vedere "almeno tre miliardi"

Manovra - Conte : Schillaci batti pugni per tagli - serve cura da cavallo - I ministri e la premier sono mai entrati in un pronto soccorso? Tutti i medici e gli infermieri sono sul piede di guerra e noi con loro. Roma, 16 ott. it. Ci sono 4,5 milioni di cittadini italiani che riunciano alle cure, 2,5 rinunciano per motivi economici”. (askanews) – “Per la sanità il governo non si rende conto che abbiamo bisogno di una cura da cavallo, di un piano straordinario, non ... (Ildenaro.it)

Sanità - dalla manovra 4 - 2 miliardi. Schillaci : “Una boccata d’ossigeno - pronte 6mila assunzioni” - Prevista anche l’istituzione di un fondo per incentivare l’uso dei dispositivi medici innovativi, così come già previsto per i farmaci. sul governo inadempiente che trascura i malati e i fragili. Da oggi i giovani saranno incentivati a iscriversi alle specialità più trascurate grazie agli aumenti dei contratti di specializzazione che andranno dai 200 ai 400 euro, mentre un aumento del 5% è ... (Secoloditalia.it)

Sanità - Schillaci : “In manovra le risorse per assunzioni e nuovo piano pandemico” - Il problema va però affrontato in maniera diversa e più moderna, perché il medico di medicina generale che stava da solo nel suo studio oggi non è più attuale”. Quanto ai temi principali affrontati dal vertice interministeriale, Schillaci ha tenuto a sottolineare quello dell’antibioticoresistenza, “un nemico silenzioso che si nasconde nell’ombra che ci minaccia, e soprattutto minaccia di ... (Lapresse.it)