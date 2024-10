San Casciano, donna uccisa nel suo negozio da un familiare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una donna di 55 anni, Laura Frosecchi, è stata uccisa all’interno del suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). A ritrovare il cadavere, disteso a terra in una pozza di sangue, è stata una cliente entrata nell’esercizio commerciale, il noto forno Graziella. Secondo le prime informazioni, un ragazzo di 20 anni parente della vittima (sembra essere il nipote) si è barricato all’interno di un appartamento. Sarebbe stato lui a sparare alla donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e circondato l’edificio dove si trova il giovane muniti di giubbotti antiproiettile. I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto. Lettera43.it - San Casciano, donna uccisa nel suo negozio da un familiare Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unadi 55 anni, Laura Frosecchi, è stataall’interno del suoa Chiesanuova, frazione di SanVal di Pesa (Firenze). A ritrovare il cadavere, disteso a terra in una pozza di sangue, è stata una cliente entrata nell’esercizio commerciale, il noto forno Graziella. Secondo le prime informazioni, un ragazzo di 20 anni parente della vittima (sembra essere il nipote) si è barricato all’interno di un appartamento. Sarebbe stato lui a sparare alla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e circondato l’edificio dove si trova il giovane muniti di giubbotti antiproiettile. I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano (Firenze) - “un nipote chiuso in casa ed è armato” - A trovare il corpo un cliente del Forno da Graziella che ha dato subito l’allarme, alcuni testimoni riferiscono di aver sentito colpi d’arma da fuoco. La Nazione riporta che le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sui familiari, in particolare sul nipote che è attualmente armato all’interno dell’appartamento. (Ilfattoquotidiano.it)

Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano (Firenze) - “un nipote chiuso in casa armato” - Attualmente i carabinieri del nucleo investigativo stanno indagando per ricostruire l’episodio. . I militari hanno bloccato gli accessi alla strada dove si trova l’abitazione in cui risiede del ventenne sospettato di aver ucciso la donna. A trovare il corpo un cliente che ha dato subito l’allarme, alcuni testimoni riferiscono di aver sentito colpi d’arma da fuoco. (Ilfattoquotidiano.it)

San Casciano - nuova vita per la Madonna con Bambino in trono attribuita al Maestro di Marradi - Con una festa partecipata da tante famiglie, cittadine e cittadini, alla vigilia della festa liturgica dedicata a San Donato, che ricorre il 7 agosto, la visita straordinaria del nuovo arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, che ha scelto la chiesa di campagna come prima uscita pubblica, e il ritorno di un gioiello dell’arte rinascimentale, tornato in vita grazie ad un intervento di restauro ... (Corrieretoscano.it)