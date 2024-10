Roma femminile, vittoria tennistica contro il Galatasaray: sei reti per le giallorosse in Champions League (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Roma femminile vince senza problemi contro il Galatasaray nel match di Champions League Dopo il successo di misura contro il Wolfsburg, la Roma femminile stravince la seconda giornata della fase a gironi della Champions League battendo con un tennistico 6-1 il Galatasaray. Per le capitoline vantaggio di 2-0 all’intervallo grazie a Cissoko e Giacinti Calcionews24.com - Roma femminile, vittoria tennistica contro il Galatasaray: sei reti per le giallorosse in Champions League Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lavince senza problemiilnel match diDopo il successo di misurail Wolfsburg, lastravince la seconda giornata della fase a gironi dellabattendo con un tennistico 6-1 il. Per le capitoline vantaggio di 2-0 all’intervallo grazie a Cissoko e Giacinti

Calcio femminile - goleada della Roma in Turchia : 6-1 al Galatasaray in Champions League - All’85’ e all’87’ il gol di Pandini e l’autorete all’87’ di Yaman fissano lo score sul 6-1. Al 24? il raddoppio di Valentina Giacinti, abile a farsi trovare pronta all’appuntamento, molto ben assistita da Hanshaw. Seconda vittoria nella fase a gironi di Champions League di calcio femminile per la Roma. (Oasport.it)

LIVE Galatasaray-Roma 1-6 Champions League calcio femminile in DIRETTA : dominio giallorosso ad Istanbul - ragazze di Spugna a punteggio pieno dopo due giornate - 1-4, ha segnato Staskova: brava a bucare Ceasar di destro, da due passi. Il match inizierà alle 18. La numero 10 tenta la slalom dal limite ma viene respinta dalla retroguardia avversaria. 25? RADDOPPIO ROMAA, 0-2. Il tutto nasce dal brutto disimpegno di Thogersen prima e dalla scivolata malfatta di Troelsgaard poi. (Oasport.it)

Galatasaray-Roma Femminile 1-6 : goleada giallorossa - Spugna vince ancora in Women's Champions League - La Roma Femminile vince per sei a uno contro il Galatasaray nella seconda giornata di Women's Champions League. Una partita senza storia quella ad Istanbul con le ragazze di Alessandro Spugna che dominano l'incontro dall'inizio alla fine. Un punteggio che porta le firme di Cissoko, Giacinti... (Romatoday.it)