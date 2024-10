Roma: Dovbyk regolarmente in gruppo e punta l’Inter (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’allarme Artem Dovbyk in casa Roma sembra rientrato. L’attaccante ucraino, tornato dagli impegni con la nazionale con un’infiammazione al ginocchio, si è allenato regolarmente con i compagni ed è dunque a disposizione per il big match di domenica 20 ottobre contro l’Inter. Ivan Juric può dunque tirare un sospiro di sollievo, consapevole di poter affrontare i campioni d’Italia in carica forte dei suoi attaccanti titolari, visto che anche Paulo Dybala si è lasciato alle spalle il problema al flessore. Chi, invece, dovrebbe sicuramente saltare il match contro i nerazzurri è Stephan El Shaarawy, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio al polpaccio. Roma: Dovbyk regolarmente in gruppo e punta l’Inter SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’allarme Artemin casasembra rientrato. L’attaccante ucraino, tornato dagli impegni con la nazionale con un’infiammazione al ginocchio, si è allenatocon i compagni ed è dunque a disposizione per il big match di domenica 20 ottobre contro. Ivan Juric può dunque tirare un sospiro di sollievo, consapevole di poter affrontare i campioni d’Italia in carica forte dei suoi attaccanti titolari, visto che anche Paulo Dybala si è lasciato alle spalle il problema al flessore. Chi, invece, dovrebbe sicuramente saltare il match contro i nerazzurri è Stephan El Shaarawy, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio al polpaccio.inSportFace.

