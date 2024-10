Roma, ci sono posti incredibili fuori dai soliti itinerari: alcuni neanche i romani li conoscono (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Roma, con il suo fascino intramontabile e la sua storia millenaria, è una città che tutti sognano di visitare. Mentre monumenti come il Colosseo, la Fontana di Trevi e la Basilica di San Pietro dominano le liste delle mete turistiche, esiste un altro volto di Roma, meno conosciuto ma altrettanto affascinante. Al di fuori dei soliti itinerari turistici, la capitale italiana nasconde angoli segreti e meraviglie poco frequentate, luoghi che persino molti Romani ignorano. Questi posti offrono un’opportunità unica di scoprire la città eterna sotto una nuova luce, lontano dalle folle e dal trambusto. Gli itinerari spettacolari poco conosciuti della Capitale Uno di questi luoghi è Villa Torlonia, situata nel quartiere Nomentano. Questo parco è un’oasi di tranquillità e bellezza, con il suo Museo della Casina delle Civette, un gioiello in stile Liberty. Gaeta.it - Roma, ci sono posti incredibili fuori dai soliti itinerari: alcuni neanche i romani li conoscono Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, con il suo fascino intramontabile e la sua storia millenaria, è una città che tutti sognano di visitare. Mentre monumenti come il Colosseo, la Fontana di Trevi e la Basilica di San Pietro dominano le liste delle mete turistiche, esiste un altro volto di, meno conosciuto ma altrettanto affascinante. Al dideituristici, la capitale italiana nasconde angoli segreti e meraviglie poco frequentate, luoghi che persino moltini ignorano. Questioffrono un’opportunità unica di scoprire la città eterna sotto una nuova luce, lontano dalle folle e dal trambusto. Glispettacolari poco conosciuti della Capitale Uno di questi luoghi è Villa Torlonia, situata nel quartiere Nomentano. Questo parco è un’oasi di tranquillità e bellezza, con il suo Museo della Casina delle Civette, un gioiello in stile Liberty.

