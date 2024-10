Ritardi treni, Regione Toscana: “Situazione insostenibile” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ritardi treni, Regione Toscana: “Situazione insostenibile” Ritardo treni, Stefano Baccelli, assessore Regione Toscana infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli dopo gli ultimi Ritardi e disservizi sulle linea ferroviaria in Valdisieve ha convocato per il 21 ottobre Rfi, trenitalia e i sindaci di Dicomano, San Godenzo, Londa, Rufina, Pelago, Pontassieve, Rignano, Reggello, Figline e Incisa Valdarno. Baccelli: “La Situazione sta davvero diventando insostenibile. Occorrono da parte di Rfi e trenitalia soluzioni certe, efficienti, riscontrabili e non rinviabili. I Ritardi che subiscono ormai quotidianamente gli utenti non sono più sopportabili. Capisco bene l’esasperazione delle persone e dei sindaci che hanno a cuore i loro territori. Ogni giorno migliaia di persone per motivi di lavoro e studio devono prendere treni con corse che saltano e Ritardi immani. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024): “” Ritardo, Stefano Baccelli, assessoreinfrastrutture e mobilità Stefano Baccelli dopo gli ultimie disservizi sulle linea ferroviaria in Valdisieve ha convocato per il 21 ottobre Rfi,talia e i sindaci di Dicomano, San Godenzo, Londa, Rufina, Pelago, Pontassieve, Rignano, Reggello, Figline e Incisa Valdarno. Baccelli: “Lasta davvero diventando. Occorrono da parte di Rfi etalia soluzioni certe, efficienti, riscontrabili e non rinviabili. Iche subiscono ormai quotidianamente gli utenti non sono più sopportabili. Capisco bene l’esasperazione delle persone e dei sindaci che hanno a cuore i loro territori. Ogni giorno migliaia di persone per motivi di lavoro e studio devono prenderecon corse che saltano eimmani.

