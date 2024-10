Ilrestodelcarlino.it - "Rischio espropri sui Colli". Strade private nei sentieri, il comitato lancia l’allarme

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Scoppia il caso ‘’ sui. Aresono i residenti ‘Comi’: oggi in quartiere Santo Stefano si discuterà un ordine del giorno sullasticanare, che afferma come i"dovrebbero asseritamente essere intesi come di pubblica utilità". "Non viene utilizzato il termine ‘’ – puntualizzano dal–, ma l’intenzione si legge: approvare l’odg significa permettere gli". Per i residenti le priorità di intervento "non possono ignorare lo stato di dissesto in cui lana si trova": "Praticamente nulla è stato fatto da maggio 2023. La casa cade e, invece che pensare alle fondamenta, vogliamo esporre i gerani sui davanzali".